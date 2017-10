Die HSG Wetzlar hat beim SC Magdeburg am Sonntag eine unnötige Niederlage kassiert. In einer spannenden Partie zeigten die Mittelhessen in der Schlussphase Nerven.

Die HSG Wetzlar hat ihr Auswärtsspiel beim SC Magdeburg am Sonntag 29:31 (16:16) verloren. Zwar lagen die Handballer aus Mittelhessen über weite Strecken der Partie in Führung, die Magdeburger ließen sich in heimischer Halle aber einfach nicht abschütteln. Mitte der zweiten Halbzeit ging der SC plötzlich erstmals in Führung.

In einer packenden Schlussphase leisteten sich die Mittelhessen zu viele Ballverluste. Die Tempogegenstöße blieben damit ein ums andere Mal wirkungslos. Bester Werfer bei der HSG war Filip Mirkulovski, der sechs Tore erzielte.

Weitere Informationen SC Magdeburg - HSG Wetzlar 31:29 (16:16) Tore für Magdeburg: Damgaard (8), Weber (6), Musche (4/2), Musa (4), O'Sullivan (4), Zelenovic (3), Kalarash (1), Chrapkowski (1)



Tore für Wetzlar: Mirkulovski (6), Herman (5), Bjornsen (5), Kvist (5), Holst (3/3), Cavor (2), Kohlbacher (2), Lindskog (1)



Zuschauer: 5.961 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, Nachrichten, 8.10.2017, 17 Uhr