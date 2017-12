Die HSG Wetzlar hat in der Handball-Bundesliga am Sonntag eine Niederlage hinnehmen müssen. Im Topspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt präsentierten sich die Mittelhessen lange stark, in der Schlussphase aber ließ Flensburg den Gastgebern keine Chance.

Dabei hatten die Mittelhessen dem Topteam der SG Flensburg-Handewitt einen harten Kampf geliefert, unterlagen aber schließlich mit 19:24. Vor allem in der Anfangsphase machte die Mannschaft von Kai Wandschneider den Gästen das Leben schwer. So gelang Flensburg erst nach elf Minuten der zweite Treffer.

In die Halbzeit ging es schließlich mit einer Zwei-Tore-Führung für die HSG. Doch im zweiten Durchgang drehte die SG die Partie im Stile eines Spitzenteams und ließ den Gastgebern keine Chance. Dennoch gab es für die HSG auch einen Grund zur Freude: Joao Ferraz verlängerte seinen Vertrag. Der Rückraumspieler bleibt bis 2021 bei den Mittelhessen.

Zukunft mit Ferraz

"Er hat in dieser Saison bereits mehrfach unter Beweis gestellt, welch wichtiger Faktor er mit seiner Spielstärke und Torgefahr in unserem Spiel sein kann und sind deshalb glücklich, dass er sich entschieden hat, langfristig bei der HSG Wetzlar zu bleiben", sagte HSG-Geschäftsführer Björn Seipp. Ferraz betonte, dass er sich in der Region um Wetzlar mit seiner Frau sehr wohl fühle. "Für mich gilt es jetzt unter Kai Wandschneider den nächsten Schritt zu machen und mein Spiel, sowohl in Angriff und Abwehr weiter zu verbessern, um der Mannschaft und dem Club zu helfen, erfolgreich zu sein", so Ferraz.