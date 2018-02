So sehen Sieger aus: Die Spieler der HSG Wetzlar waren in Kiel nicht zu stoppen.

Das war ein Abend für die Geschichtsbücher: Die Handballer der HSG Wetzlar haben zum ersten Mal ein Auswärtsspiel in Kiel gewonnen. Nach dem Coup beim neuen Lieblingsgegner hob Trainer Kai Wandschneider ein Duo hervor.

In den knapp 20 Jahren, die Wetzlar in der Bundesliga spielt, war aus Sicht der Grün-Weißen bisher auf eines Verlass: In Kiel gibt es außer Lehrgeld nichts zu holen. Ein mickriger Punkt stand bis Donnerstag in der Auswärtsbilanz der HSG beim ehemaligen Abonnement-Meister zu Buche. Dann brachen die Hessen den Sieglos-Bann mit einem hochverdienten 26:25 (12:9)-Erfolg und begruben zugleich die letzten Hoffnungen des THW Kiel in der Meisterschaft.

"Mir fällt nichts anderes ein, als dieses Ereignis mit einer historischen Stunde zu bezeichnen", jubelte HSG-Trainer Kai Wandschneider nach 60 überwiegend dominanten Minuten seiner Mannschaft. Mit einer 6:0-Deckung entnervte Wetzlar die Kieler ein ums andere Mal, und wenn mal ein Ball durchflutschte, war der überragende Schlussmann Benjamin Buric zur Stelle.

Buric gewinnt das Duell gegen Wolff

Die Vorentscheidung in Kiel fiel bereits frühzeitig, als die Gäste von 4:3 (8.) auf 9:3 (17.) davonzogen. Davon erholten sich die indisponierten Kieler nicht mehr, auch wenn es am Ende noch einmal eng für Wetzlar wurde. Auf das treffsichere Duo Anton Lindskog und Kristian Björnsen konnte sich Wandschneider aber verlassen. Beide steuerten je sieben Treffer bei, was den Trainer zu einem Sonderlob verleitete: "Ich möchte heute unsere Skandinavier herausheben", sagte Wandschneider.

Sein Gegenüber Alfred Gislason ging auch auf die Leistung des ehemaligen Wetzlarer Torhüters Andreas Wolff ein, der im Kieler Kasten einen rabenschwarzen Tag erwischte. "Wir haben zu viele Fehler gemacht. Zudem hatte Wetzlar heute den besseren Torwart", resümierte Gislason.

Unwirklich, aber wahr: Perfekte Bilanz gegen Kiel

Bei der HSG freute man sich derweil nicht nur über die zwei Punkte und den Sprung auf Tabellenplatz neun, sondern auch über eine beinahe unwirkliche Bilanz: Bereits das Hinspiel hatten die Hessen mit 30:22 gegen die "Zebras" gewonnen. Zwei Siege in einem Jahr gegen Kiel dürfen sich nicht viele Mannschaften in ihre Vereinschronik schreiben.