Wiedergutmachung gelungen: Die Handballer der HSG Wetzlar haben die jüngste Niederlage beim Tabellenschlusslicht verdaut und nur drei Tage später gegen das Überraschungsteam von der TSV Hannover-Burgdorf gewonnen.

Die HSG Wetzlar hat die überraschende Niederlage bei den Eulen Ludwigshafen schnell abgehakt und gegen ein Top-Team der Handball-Bundesliga einen Sieg eingefahren. Das Team von Trainer Kai Wandschneider gewann am Sonntag gegen den Tabellenvierten TSV Hannover-Burgdorf mit 29:26 (14:13).

Vor 4.214 Zuschauern in der heimischen Arena waren Joao Ferraz und Maximilian Holst mit fünf Toren die besten HSG-Werfer. Die HSG hatte die Partie in der zweiten Halbzeit lange Zeit angeführt. In der Schlussphase kämpfte sich Hannover noch einmal heran. Doch Wetzlar hielt dagegen und zeigte keine Nerven, der letzte Treffer durch Kristian Björnsen zum 29:26-Endstand brachte schließlich Gewissheit.

Weitere Informationen HSG Wetzlar - TSV Hannover-Burgdorf 29:26 (14:13) Tore HSG Wetzlar: Ferraz 5, Holst 5/4, Björnsen 4, Mirkulovski 4, Kohlbacher 3, Kvist 3, Kneer 2, Cavor 1, Forsell Schefvert 1, Pöter 1



TSV Hannover-Burgdorf: Mortensen 6/2, Brozovic 5, K. Häfner 5, Patrail 4/1, Olsen 2, Pevnov 2, Atman 1, Kastening 1



Zuschauer: 4.214 Ende der weiteren Informationen

Sendung: heimspiel! bundesliga, hr-fernsehen, 18.3.2018, 22.05 Uhr