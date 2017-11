Pokal-Viertelfinale doch in eigener Halle

Happy End für die Handballer der HSG Wetzlar: Das Pokal-Viertelfinale kann nun doch in gewohnter Umgebung stattfinden. Komiker Barth und Gegner Stuttgart zeigen ein Herz für die HSG.

Am Ende haben dann doch alle gut lachen: Die HSG Wetzlar hat im zähen Ringen um den Austragungsort des Viertelfinals im DHB-Pokal gegen den TVB Stuttgart eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung gefunden. An den angedachten Terminen (7./8. März) bleibt die offizielle HSG-Heimstätte zwar durch Comedian Mario Barth belegt, dank konstruktiver Zusammenarbeit wurde inzwischen aber ein Ersatztermin gefunden.

Barth reist später an, Stuttgart dafür früher

Da Blödelbarde Barth den Aufbau seines aufwändigen Bühnenbildes und die Proben für den Auftakt seiner Tournee um einen Tag nach hinten verlegt, kann die Partie zwischen der HSG und dem TVB am Sonntag vorher (4. März, 15 Uhr) nun doch in der Wetzlarer Arena stattfinden. "Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass hier alle an einem Strang gezogen und die Verlegung dieses Spiels möglich gemacht haben", freute sich HSG-Geschäftsführer Björn Seipp. Auch Gegner Stuttgart hat der verfrühten Anreise bereits zugestimmt.

Nach der Auslosung vor rund zehn Tagen hatte es zunächst danach ausgesehen, dass die Mannschaft von Trainer Kai Wandschneider auf ihr Heimrecht und den damit verbundenen Vorteil im Kampf um das Final Four verzichten muss. Da Spaßvogel Barth seine neue Tour "Männer sind faul, sagen die Frauen" auch in diesem Jahr traditionell in Mittelhessen startet und die Halle dafür seit mehreren Monaten und für gleich mehrere Tage reserviert hat, war zunächst nach einer Ersatzhalle Ausschau gehalten worden.

Ein Herz für den Handball

Nach einigen Tagen vergeblicher Suche zeigte dann aber offenbar Barth ein Herz für die HSG und bewies, dass er nicht nur ein Freund von Kalauern, sondern auch des mittelhessischen Handball-Sports ist. "Nachdem feststand, dass das Ausweichen in einer andere Halle ein handfestes Problem für die HSG Wetzlar darstellen könnte, gab er kurzerhand den Sonntagstermin frei", hieß es in der offiziellen Mitteilung der HSG am Mittwoch.

Nach Absprache mit Gegner Stuttgart, der Handball-Bundesliga und dem Hallenbetreiber wurde der neue Termin festgezurrt. "Unser großer Dank gilt natürlich auch Mario Barth sowie dessen Management beziehungsweise dem Veranstalter", betonte Seipp. Ende gut, alles gut.

Sendung: hr1, 15.11.2017, 12 Uhr