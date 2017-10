zum Artikel Frauenfußball-Bundesliga : Munk schießt 1. FFC Frankfurt zum Sieg

Frankfurt: Der 1. FFC Frankfurt hat den Anschluss an die Tabellenspitze gehalten. Die Fußballerinnen feierten am Sonntag einen knappen Erfolg gegen Duisburg, weil Trainer Niko Arnautis in der Schlussphase ein goldenes Händchen bewies. [mehr]