Auf den Kiel-Rausch folgt der Leipzig-Kater: Nach dem Sensations-Sieg gegen den THW haben die Handballer der HSG Wetzlar am Donnerstag gegen den SC DHfK die zweite Saisonniederlage einstecken müssen.

Das Verfolgerduell in der Handball-Bundesliga zwischen der HSG Wetzlar und dem SC DHfK Leipzig endete in der erwartet spannenden Angelegenheit: Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen über weite Strecken der 60 Minuten unterlagen die Mittelhessen am Donnerstag den Sachsen allerdings mit 22:23 (11:10).

Vor 4.056 Zuschauern sorgte Leipzigs Niclas Pieczkowski mit seinem Siegtreffer erst in den Schlusssekunden für die Entscheidung. Die HSG, für die es im siebten Saisonspiel die zweite Niederlage war, muss den SC DHfK damit in der Tabelle vorbeiziehen lassen.