Die HSG Wetzlar hat ihre Marathon-Woche mit einer Niederlage beendet. Im dritten Spiel binnen fünf Tagen rannten die Mittelhessen am Donnerstagabend bei Frisch Auf Göppingen über die gesamte Spielzeit einem Rückstand hinterher.

Mit 25:28 (11:15) musste sich die HSG Wetzlar am Donnerstagabend bei Frisch Auf Göppingen geschlagen geben. Für die HSG, die am Dienstag noch den Sprung ins Pokal-Viertelfinale geschafft hatte, war es die dritte Liga-Pleite in Folge. Erst am vorigen Sonntag hatte das Team von Trainer Kai Wandschneider gegen die Rhein-Neckar Löwen den Kürzeren gezogen.

Immer im Rückstand

Vor 3.500 Zuschauern gerieten die Gäste schnell mit 0:3 in Rückstand und kamen im gesamten Spiel nie näher als auf zwei Tore heran. Nach einem zwischenzeitlichen 12:19 betrieb die HSG, die in Maximilian Holst (6 Tore), Kasper Kvist und Kristian Bjornsen (je 5) ihre besten Werfer hatte, am Ende zumindest noch Ergebniskosmetik. Bei den Göppingern, die damit im Tabellenmittelfeld an den Wetzlarern vorbeizogen, überragte Marcel Schiller mit elf Treffern.