Wetzlar verspielt Überraschung in Berlin

40 Minuten lang an der Überraschung geschnuppert – und am Ende doch klar verloren: Die HSG Wetzlar hat am Sonntag bei den Füchsen Berlin trotz phasenweise starker Vorstellung die erwartete Pleite hinnehmen müssen.

Da war der Tabellenführer schließlich doch eine neue zu groß für die HSG Wetzlar: Die Mittelhessen unterlagen am Sonntag bei den Füchsen Berlin mit 24:29 (13:12) und verpassten damit den Sprung in die obere Tabellenhälfte.

Aus 20:18 wird 21:27

Vor 8.389 Zuschauern in der Berliner Max-Schmeling-Halle durften die Gäste 40 Minuten lang an der Überraschung schnuppern, dann schwanden zusehends die Kräfte. Aus einer 20:18-Führung der HSG wurde binnen 13 Minuten ein uneinholbarer 21:27-Rückstand. Maximilian Holst und Joao Ferraz waren mit je fünf Toren die besten Werfer im Team von Trainer Kai Wandschneider.

Weitere Informationen Füchse Berlin - HSG Wetzlar 29:24 (12:13) Tore Berlin: P. Nenadic 7, Lindberg 6/3, Kopljar 5, Elisson 3, Gojun 3, Drux 2, Fäth 1, E. Schmidt 1, Vukovic 1



Tore Wetzlar: Ferraz 5, Holst 5/2, Cavor 4, Kohlbacher 3, Björnsen 2, A. Hermann 2, Mirkulovski 2, Forsell Schefvert 1



Strafminuten: 4 / 6

Zuschauer: 8.389 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! bundesliga, 26.11.2017, 22.05 Uhr