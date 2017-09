Überraschung in der Handball-Bundesliga: Die HSG Wetzlar feiert einen berauschenden Sieg gegen den THW Kiel und steigt damit zum bestplatzierten hessischen Team auf.

Die HSG Wetzlar hat am Donnerstag für grenzenlose Begeisterung in eigener Halle gesorgt und den sensationellen Auftritt gegen Rekordmeister THW Kiel mit einem 30:22 (14:13)-Sieg gekrönt. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte drehten die Mittelhessen nach dem Seitenwechsel richtig auf und siegten letztlich auch in der Höhe absolut verdient.

Ein Sonderlob erarbeitete sich Schlussmann Benjamin Buric, der die prominent besetzte Offensivreihe der Kieler gleich reihenweise zur Verzweiflung brachte. Das Team von Trainer Kai Wandschneider springt durch den Sieg vorbei an Melsungen auf Rang vier der Handball-Bundesliga.

Weitere Informationen HSG Wetzlar - THW Kiel 30:22 (14:13) Tore Wetzlar: Björnsen 8/2, A. Hermann 6, Kvist 5, Ferraz 3, Kohlbacher 2, Lindskog 2, Pöter 2, Cavor 1, Mirkulovski 1



Tore Kiel: Dissinger 5, Ekberg 4/4, R. Toft Hansen 3, Bilyk 2, Vujin 2, Zarabec 2, Dahmke 1, Frend Öfors 1, Weinhold 1, Wiencek 1



Zuschauer: 4.421 Ende der weiteren Informationen

