Die HSG Wetzlar hat am Donnerstag endlich wieder einen Sieg in der Handball-Bundesliga gefeiert. Gegen den HC Erlangen überzeugten die Mittelhessen mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung.

Die HSG Wetzlar hat ihre Niederlagenserie in der Bundesliga gestoppt. Die Mittelhessen setzten sich am Donnerstag vor 3.873 Zuschauern in der Rittal-Arena gegen den HC Erlangen mit 26:23 (12:8) durch. Zuvor hatte die HSG vier Liga-Spiele in Folge verloren.

Gegen Erlangen, das inzwischen vom ehemaligen Hüttenberger Coach Adalsteinn Eyjolfsson trainiert wird, setzten sich die Hausherren bereits in der ersten Halbzeit ab. Trotz einer kleineren Schwächephase in der zweiten Halbzeit brachten die Hessen den Sieg letztlich souverän über die Zeit. Beste Werfer der HSG waren Jannik Kohlbacher und Alexander Herman mit je sechs Toren.