Die Handballer der HSG Wetzlar können im Viertelfinale des DHB-Pokals eventuell doch vor den eigenen Fans spielen. Komiker Mario Barth will die Arena freimachen, eine endgültige Entscheidung gibt es aber noch nicht.

"Als Mario Barth die Tour für 'Männer sind faul, sagen die Frauen' plante, konnte niemand ahnen, dass sein brandneues Bühnenprogramm zu einem Problem für die Wetzlarer Handballer werden wird", ließ der Comedian am Mittwoch durch sein Management mitteilen. "Ein Auftakt mit Trübsal in der Stadt, in der er traditionell seine Tourneepremiere feiert? Unvorstellbar für Mario Barth", heißt es weiter.

Barth und sein Team hätten daher alles daran gesetzt, den Weg – oder vielmehr die Wetzlarer Arena – für die Partie gegen den TVB Stuttgart freizumachen. "Zusammen mit seinem Veranstalter und seiner Tourcrew stellte er die Pläne für den Aufbau des aufwändigen Bühnenbildes, die Programmierung und Einrichtung der Technik und die Proben so um, dass die HSG Wetzlar die Rittal-Arena am Sonntag, den 4. März 2018, tagsüber für das Pokalspiel nutzen kann."

Gegner und Verband müssen noch zustimmen

Allerdings: Eine finale Entscheidung darüber, ob die Paarung Anfang März tatsächlich in Wetzlar ausgetragen wird, gibt es noch nicht. Die HSG reagierte dankbar und erfreut über das Vorgehen des Komikers und dessen Managements, sie betonte aber auch: Sowohl der Gegner als auch der Ligaverband der Handball-Bundesliga (HBL) müssen einer Verlegung der Partie noch zustimmen. Eigentlich soll das Viertelfinale am 6. oder 7. März ausgetragen werden.

Für seine beiden Auftritte in Wetzlar am 7. und 8. März hat sich Barth ab dem 4. März in der Arena eingemietet. Für die HSG bietet das Spiel gegen Stuttgart die Möglichkeit, erstmals seit 2001 ins Final Four des DHB-Pokals einzuziehen. Ein Umzug in eine Ausweichhalle in der Nachbarschaft wäre für die Mittelhessen nur eine Notlösung. "Wir würden gerne in der eigenen Halle spielen", hatte HSG-Geschäftsführer Björn Seipp bereits am Montag gesagt. Zwei Tage später ist die Wahrscheinlichkeit ein gutes Stück gestiegen.

Sendung: YOUFM, 8.11.2017, 12 Uhr