Was für ein Saisonauftakt für die HSG Wetzlar. Beim VfL Gummersbach taten sich die Mittelhessen eine Halbzeit lang schwer – und zerlegten die Hausherren nach der Pause förmlich.

Der Saisonauftakt der HSG Wetzlar ist geglückt. Die Mittelhessen sind am Sonntag mit einem Auswärtssieg beim VfL Gummersbach in die neue Spielzeit gestartet. In der Schwalbe-Arena ließ die HSG den Hausherren beim 33:22-Erfolg keine Chance.

In der ersten Halbzeit konnten die Gummersbacher das Spiel noch ausgeglichen halten. Die HSG ging mit einem Zwei-Tore-Vorsprung (16:14) in die Pause. Im zweiten Spielabschnitt zogen die Mittelhessen dann peu à peu davon. Bester Werfer bei den Gästen war Rechtsaußen Kristian Björnsen, der starke elf Tore erzielte.

