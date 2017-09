Pflichtaufgabe erfüllt: Die HSG Wetzlar lässt dem Tabellenletzten aus Lübbecke keine Chance und gewinnt souverän. Gleich drei Spieler zeigen sich besonders torhungrig.

Die HSG Wetzlar hat das unerwartete Unentschieden im Mittelhessen-Derby gegen den TV Hüttenberg gut verkraftet und am Donnerstag einen souveränen Auswärtssieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Kai Wandschneider besiegte den noch punktlosen Tabellenletzten TuS N-Lübbecke in fremder Halle mit 23:17 und springt damit in der Tabelle der Handball-Bundesliga auf Platz fünf.

Bedanken konnte sich die HSG bei einem treffsicheren Trio, das den Erfolg quasi im Alleingang besiegelte. Kristian Björnsen, Nationalspieler Jannik Kohlbacher und Alexander Herman erzielten jeweils fünf Tore.