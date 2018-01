Ein Anruf des Handball-Bundestrainers hat der MT Melsungen eine kurze Nacht und Finn Lemke eine Europa-Rundreise beschert. Coach Michael Roth freut sich für seinen Spieler, erneuert aber auch die Kritik.

An viel Schlaf war im Trainingslager der MT Melsungen in der Nacht zum Dienstag nicht zu denken. Ein Anruf gegen 2 Uhr von Handball-Bundestrainer Christian Prokop sorgte zunächst für große Freude bei Abwehrchef Finn Lemke, dann für Planungsstress bei den Verantwortlichen. "Wir hatten hier einen heftigen Morgen", blickte MT-Coach Michael Roth am Dienstagvormittag im Gespräch mit dem hr-sport auf turbulente Stunden zurück. "Wir mussten viel telefonieren und organisieren."

Unnötiger Stress auf Fuerteventura

Der Grund für das bunte Treiben des nordhessischen Bundesligisten war ebenso erfreulich wie unerwartet: Der wenige Tage zuvor ausgebootete Lemke wurde nach nur zwei Spielen der deutschen Nationalmannschaft bei der Handball-EM in Kroatien nachnominiert und musste schnellstmöglich von Fuerteventura in Richtung Zagreb verfrachtet werden. Für die über 4.000 Kilometer lange Strecke von der afrikanischen Westküste in die kroatische Hauptstadt buchte die MT kurzerhand zwei Flüge. Abflug: 11:40 Uhr, Zwischenstopp in Wien, Ankunft: 20:40 Uhr. "Finn wollte diese Chance unbedingt ergreifen. Deswegen haben wir alles getan, um ihm zu helfen", so Roth.

Weitere Informationen Die Handball-EM im Überblick Alles Wissenswerte zur Europameisterschaft finden Sie bei den Kollegen von sportschau.de . Ende der weiteren Informationen

Nach einem kurzen Gespräch zwischen dem MT-Trainer und seinen Rückraumspieler war klar, dass Lemke die Bundesliga-Vorbereitung abbricht und seine Dienste dem DHB-Team zur Verfügung stellt. Lemkes ursprünglicher Plan für den Winter, den Prokop mit seiner überraschenden und von vielen Experten kritisierten Nichtnominierung durchkreuzt hatte, hat damit wieder Bestand. Der Ärger über die Degradierung ist aber noch immer nicht verflogen. "Das war einfach eine unnötige Aktion", so Roth. "Der ganze Stress jetzt wäre nicht nötig gewesen. Das ist schon ärgerlich."

Roth erneuert seine Kritik

Roth hatte die Entscheidung von Prokop bereits vor dem EM-Start kritisiert und sich "sehr überrascht und schockiert" gezeigt. "Es war schon verwunderlich, ohne Not auf einen Spieler mit einer solchen Qualität zu verzichten. Ich konnte das nicht nachvollziehen", so Roth. Eine Abwehr ohne Lemke – das funktionierte nicht, wie nun auch der Bundestrainer feststellte und seinen Fehler nach dem 25:25 gegen Slowenien korrigierte. Der Leipziger Bastian Roschek ist dafür der Leidtragende, der seinen Platz im Aufgebot räumen muss.

Für ihn soll ab sofort Lemke mit seiner körperlichen Präsenz für mehr Stabilität sorgen und sich im nächsten Spiel gegen Mazedonien vor allem um den starken Kreisläufer kümmern. "Ich möchte der Abwehr noch mal mehr Körperlichkeit geben", lautet die Begründung für die nachträgliche Nominierung des 2,10-Meter-Hünen. Die DHB-Auswahl braucht am Mittwoch (18.15 Uhr/ARD) dringend einen Sieg, um mit einer ordentlichen Punkteausbeute in die Hauptrunde zu gehen.

MT-Trio in Kroatien

Auf Fuerteventura werden die verblieben MT-Akteure dann gemeinsam vor dem Fernseher sitzen und ihren Kollegen Lemke, Julius Kühn und Last-Second-Held Tobias Reichmann die Daumen drücken. "Natürlich gucken wir uns das alle an", so Roth. "Es ist schön, dass jetzt ein Melsunger Trio für die Nationalmannschaft ausläuft."

Sendung: hr1, Nachrichten, 16.01.17, 10 Uhr