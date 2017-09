Die MT Melsungen setzt ihren Höhenflug in der Handball-Bundesliga fort. Die Nordhessen fuhren am Sonntag den dritten Sieg im vierten Saisonspiel ein.

Die MT Melsungen schwimmt in der Bundesliga auf einer kleinen Erfolgswelle. Die Nordhessen gewannen am Sonntag ihr Heimspiel gegen THW Kiel 29:25 (15:10) und feierten damit den dritten Sieg in Folge. Den Grundstein zum neuerlichen Erfolg gegen Kiel legte die Mannschaft von Trainer Michael Roth zu Ende der ersten Halbzeit.

Nach ausgeglichenem Beginn ließ die MT von Minute 23 bis 30 keinen Gegentreffer mehr zu, netzte ihrerseits aber noch vier Mal. Den Vorsprung ließen sich die Nordhessen bis Spielschluss nicht mehr nehmen. Bester Werfer der MT war Michael Allendorf mit sieben Toren.