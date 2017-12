Die MT Melsungen hat zum Abschluss der Hinrunde in der Handball-Bundesliga eine denkbar knappe Niederlage hinnehmen müssen. Dabei hatte es in einer engen Partie lange nach einem Sieg für die Nordhessen ausgesehen.

Gegen Frisch Auf Göppingen verlor das Team von Trainer Michael Roth in der Kasseler Rothenbach-Halle mit 27:30 gegen Frisch Auf Göppingen. Dabei hatten die Nordhessen im engen Schlagabtausch zur Halbzeit noch mit 15:13 geführt.

Auch zur Beginn der zweiten Hälfte begegneten sich die beiden Mannschaften noch auf Augenhöhe. Doch in einer packenden Schlussphase scheiterte die MT an Gästekeeper Primoz Prost und der eigenen Chancenverwertung. So konnten sich die Schwaben absetzen und das Spiel schließlich für sich entscheiden.

Weitere Informationen MT Melsungen - Frisch Auf Göppingen 27:30 (15:13) MT Melsungen: Reichmann 8/1, Allendorf 4, Golla 3, Kühn 3, Schneider 3, Danner 2, Mikkelsen 2, Boomhouwer 1, M. Müller 1



Frisch Auf Göppingen: Schiller 11/4, Rentschler 6, A. Damgaard 4, Kneule 4, Kozina 3, Bagersted 1, Fontaine 1



Zuschauer: 4300



Strafminuten: 6 / 8



Disqualifikation: - / - Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! bundesliga, 17.12.2017, 21.45 Uhr