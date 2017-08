Kühn führt Melsungen zum Erfolg gegen den Ex

Acht Tore für ein Halleluja: Neuzugang Julius Kühn hat die MT Melsungen im Spiel gegen seinen Ex-Verein Gummersbach zum Premierensieg der Handball-Saison geführt. Zufrieden war der Trainer dennoch nicht.

Die MT Melsungen hat nach dem Fehlstart in Stuttgart den ersten Sieg der Bundesliga-Saison eingefahren. Das Roth-Team gewann sein Heimspiel gegen den VfL Gummersbach am Donnerstagabend mit 25:23 (13:11). Angeführt wurden die Melsunger von ihrem überragenden Neuzugang Julius Kühn (8 Tore), der aus Gummersbach verpflichtet worden war. Auch Torhüter Nebosja Simic sammelte viele Pluspunkte.

Nach der Auftaktniederlage fehlte der MT bei der Heimspiel-Premiere vor 3.726 Zuschauern zunächst die Sicherheit. Die Hessen vergaben viele freie Abschlüsse und führten zur Pause nur knapp. Lediglich Kühn schien bis dahin sein Zielwasser getrunken zu haben. "Wir machen die Dinger nicht rein", ärgerte sich Trainer Michael Roth über die Chancenverwertung. Deswegen sei man in Melsungen trotz des Sieges unzufrieden.

Nach einem Fehlstart in Durchgang zwei – die Gäste konnten zwischenzeitlich ausgleichen - gewannen die Hessen letztlich souverän. An diesem Eindruck änderte auch das knappe Endergebnis nicht mehr viel. "Vielleicht waren wir uns am Ende ein bisschen zu sicher", gestand Matchwinner Kühn. "Wir hätten es etwas abgezockter runterspielen müssen."