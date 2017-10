Die Handballer der MT Melsungen sind in der Bundesliga wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. In Minden wurden die Bartenwetzer am Sonntag ihrer Favoritenrolle gerecht.

Aufatmen bei Trainer Michael Roth und seinen Melsunger Handballern: Die ambitionierten Nordhessen gewannen bei GWD Minden 30:26 und rehabilitierten sich damit für die vorangegangene Niederlage gegen Flensburg. Damit beendete die MT eine kleine Durststrecke von zwei sieglosen Spielen.

Nach schwachem Beginn (1:4) steigerten sich die Melsunger zusehends und eroberten nach 30 Minuten eine 16:14-Führung. Im zweiten Durchgang bauten die Bartenwetzer ihren Vorsprung zwischenzeitlich auf vier Treffer aus. Allerdings gaben die Mindener nicht auf, verkürzten auf 23:24 und sorgten damit für neue Hoffnung bei ihrem Anhang. Doch die MT steigerte sich in der Schlussphase wieder und gewann am Ende souverän.

Weitere Informationen GWD Minden - MT Melsungen 26:30 (14:16) Tore Minden: Michalczik 6, Cederholm 4, Gullerud 4, Zvizej 4/1, Doder 3, Kister 1, Korte 1, Rambo 1, Staar 1, Svitlica 1/1



Tore Melsungen: Allendorf 8/1, Kühn 7, Reichmann 6/3, Jaanimaa 4, Mikkelsen 2, Golla 1, F. Lemke 1, Maric 1



Zuschauer: 2.013 Ende der weiteren Informationen

