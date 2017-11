Nach vier Siegen in Folge hat es die Bundesliga-Handballer der MT Melsungen am Sonntag erwischt: Trotz eines starken Julius Kühn durfte am Ende Leipzig jubeln.

Die MT Melsungen hat am Sonntag erstmals nach vier erfolgreichen Spielen in Serie eine Niederlage in der Handball-Bundesliga eingesteckt. Die Mannschaft von Trainer Michael Roth verlor das Spitzenspiel beim SC DHfK Leipzig nach großem Kampf mit 27:30 (13:13) und rutschte damit in der Tabelle von Rang vier auf fünf ab.

Angeführt vom bärenstarken Nationalspieler Julius Kühn, der acht Treffer erzielte, hielten die Nordhessen die Partie lange offen und schnupperten am Sieg. Mit zunehmender Dauer erspielten sich die Hausherren jedoch Feldvorteile und schaukelten den Vorsprung letztlich über die Zeit.

Weitere Informationen DHfK Leipzig - MT Melsungen 30:27 (13:13) Tore Leipzig: Semper (8), Pieczkowski (7), Kunkel (3/3), Binder (3), Janke (2), Jurdzs (2), Krzikalla (2), Strosack (1), Meschke (1), Rojewski (1)

Tore Melsungen: Kühn (8), Allendorf (6/4), Danner (5), Jaanimaa (2), Schneider (2), Reichmann (2/1), Mikkelsen (2)



Zuschauer: 4.180 Ende der weiteren Informationen

