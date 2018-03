Knappe Niederlage – Melsunger Achterbahnfahrt in Göppingen

Gut gestartet, zurückgelegen, zurückgekämpft – und doch verloren: Die MT Melsungen musste sich am Donnerstag in Göppingen geschlagen geben. Daran änderte auch die Rückkehr von Julius Kühn nichts.

Handball-Bundesligist MT Melsungen hat im Auswärtsspiel bei Frisch Auf Göppingen eine Achterbahnfahrt erlebt und die Partie am Ende knapp verloren. Beim Tabellen-Zehnten unterlagen die Nordhessen am Donnerstagabend mit 28:29 (11:14). Zunächst war die MT gut in die Partie gestartet.

In die Pause ging es aber mit einem Rückstand, der im zweiten Durchgang auf bis zu sechs Treffer anwuchs. In einer spannenden Schlussphase lieferten sich beide Teams dann ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die allerletzte Chance auf den Ausgleich vergab Melsungens wiedergenesener Julius Kühn, der nach einem Freiwurf in der Schlusssekunde scheiterte.

Frisch Auf Göppingen - MT Melsungen 29:28 (14:11) Tore Frisch Auf Göppingen: Fontaine 6, Kozina 5/4, Schiller 5/1, Kneule 4, Bagersted 3, Schöngarth 3, Rentschler 2, Sesum 1

Tore MT Melsungen: Reichmann 9/4, Kühn 5, Maric 4, M. Müller 4, Danner 2, Boomhouwer 1, Haenen 1, Mikkelsen 1, P. Müller 1



Zuschauer: 4.000

Disqualifikation: Ritterbach (59.) / -

Sendung: hr-iNFO, Nachrichten, 15.3.2018, 22 Uhr