Das Lazarett von Handball-Bundesligist MT Melsungen füllt sich weiter: Nun hat sich auch noch Kapitän Michael Müller verletzt. Es ist bereits der zweite Ausfall binnen weniger Tage, der die Nordhessen empfindlich trifft.

Nächster herber Rückschlag für die MT Melsungen: Nachdem sich Philipp Müller in der vergangenen Woche eine Schultereckgelenkssprengung zugezogen hat, fällt nun auch dessen Zwillingsbruder Michael auf unbestimmte Zeit aus. Der Kapitän verletzte sich allerdings nicht auf dem Feld, sondern hatte einen Verkehrsunfall. Wie der Bundesligist am Mittwoch mitteilte, stürzte Müller am Sonntag mit seinem Motorroller unweit seiner Kasseler Wohnung und zog sich einen Knöchelbruch zu.

"Dass ich jetzt länger ausfalle, stimmt mich mehr als traurig. Klar, ich habe möglicherweise Glück im Unglück gehabt, aber das ist momentan nur ein schwacher Trost", sagte Müller. "Vor allem, weil dieser Unfall mir auch jetzt noch völlig unerklärlich ist. Ich weiß einfach nicht, wie das passiert ist." Wie die Nordhessen mitteilten, sei das Hinterrad des Rollers weggerutscht und Müllers Fuß eingeklemmt worden.

Müller wird fehlen

Müller muss deshalb sechs Wochen lang eine Unterschenkel-Fuß-Orthese tragen, eine Operation ist nicht vorgesehen. "Vor Verletzungen ist niemand gefeit, ebenso wenig vor Unfällen. Wir sind zunächst froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist", sagte MT-Trainer Michael Roth. "Klar ist, der Ausfall von Michi Müller ist sehr bitter für uns. Mit ihm fällt nicht einfach nur ein Rückraumspieler aus, sondern eine absolute Führungsperson, die als Kapitän stets mit hohem Einsatz voran geht und die Mannschaft mitreisst. Seine Tore und vor allem seine Anspiele werden uns fehlen."

Die linke Rückraumposition teilen sich jetzt Julius Kühn und Finn Lemke. Im rechten Rückraum soll Dener Jaanimaa die Verantwortung übernehmen. Eigentlich sollte Gabor Langhans Müller entlasten, aber auch er kann den Kapitän nicht ersetzen - er ist ebenfalls verletzt.