Triumph über den Titelverteidiger: Die Handballer der MT Melsungen haben die Rhein-Neckar Löwen entzaubert. Das Titelrennen in der Bundesliga ist wieder völlig offen - und die MT ist mittendrin.

Jubel bei der MT Melsungen: Die Nordhessen haben am Donnerstagabend Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen mit 29:26 bezwungen. Für den amtierenden Meister war es erst die zweite Saisonniederlage. "Ein großes Lob an unsere Abwehrarbeit. Das war Wahnsinn", lobte MT-Werfer Julius Kühn nach dem Abpfiff auf Sky. Die MT festigte durch den neunten Saisonsieg ihre Position in der Spitzengruppe und mischt nun selbst im spannenden Titelrennen mit.

Vor 4.300 Zuschauern in der ausverkauften Kasseler Rothenbachhalle erwischten die Gastgeber einen schwachen Start. Melsungen leistete sich zu Beginn einige Fehler, die der Titelfavorit aus Mannheim eiskalt ausnutzte. So stand es nach einer Viertelstunde 8:4 für den Champion. Aber die Hausherren konnte sich danach steigern, glichen erst zum 11:11 aus und gingen anschließend sogar in Führung.

MT-Keeper Simic pariert und trifft

In der Schlussphase der ersten Halbzeit lief vor allem MT-Keeper Nebojsa Simic zur Hochform auf. Der Montenegriner parierte nicht nur stark, sondern traf in dieser Phase auch zwei Mal in den verwaisten Löwen-Kasten. So konnten sich die MT bis zur Pausensirene auf 15:13 absetzen.

Nach dem Wechsel blieben die Melsunger am Drücker und bauten ihren Vorsprung bis auf fünf Tore aus. Die Löwen hielten dagegen und verkürzten auf 19:21, aber die MT ließ sich durch den Zwischenspurt des Kontrahenten nicht aus der Fassung bringen. So zogen die Gastgeber über 24:21 wieder davon und stellten mit dem 28:23 schließlich die Weichen auf den Sieg.

Weitere Informationen MT Melsungen - Rhein-Neckar Löwen 29:26 (15:13) Tore Melsungen: Kühn 9, Allendorf 5/1, Reichmann 5/2, Schneider 3, P. Müller 2, Simic 2, Jaanimaa 1, Mikkelsen 1, M. Müller 1



Tore Löwen: Schmid 8, Petersson 5, Rnic 4, Sigurdsson 4/1, Groetzki 2, Larsen 1, Pekeler 1, Reinkind 1



Zuschauer: 4.300 (ausverkauft) Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 16.11.2017, 21 Uhr