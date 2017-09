MT Melsungen punktet bei Krimi in Lemgo

Wieder nicht verloren: Die MT Melsungen bleibt die Handball-Mannschaft der Stunde. Daran ändert auch ein enges Spiel am Sonntag in Lemgo nichts.

Handball-Bundesligist MT Melsungen hat auch das vierte Saisonspiel in Folge nicht verloren. Das Team von Trainer Michael Roth punktete am Sonntag beim 26:26 (12:13) im Auswärtsspiel bei TBV Lemgo. Vor 3.071 Zuschauern in der Lipperlandhalle war Rückraum-Spieler Julius Kühn mit acht Toren bester Melsunger Werfer.

Die Partie glich über weite Strecken einem Kopf-an-Kopf-Rennen, die Punkteteilung ist leistungsgerecht. Lediglich die Siebenmeter-Ausbeute der Nordhessen war besser (13:8). Am Donnerstag (19 Uhr) empfängt die MT vor eigenem Publikum die SG Flensburg-Handewitt.