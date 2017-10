Achtes Spiel, fünfter Sieg: Die Handballer der MT Melsungen schieben sich in der Bundesliga-Tabelle weiter nach oben. Am Donnerstag gab es gegen Hannover die nächsten zwei Punkte.

Handball-Bundesligist MT Melsungen hat das Spitzenspiel gegen das bisherige Überraschungsteam TSV Hannover-Burgdorf für sich entschieden. Die Nordhessen gewannen am Donnerstagabend ihr Heimspiel vor 4.300 Zuschauern in der Kasseler Rothenbach-Halle am Ende knapp mit 31:29 (15:15). Mit neun Treffern war Rückraum-Akteur Julius Kühn der überragende Melsunger Spieler.

Im Laufe der ersten Halbzeit hatte sich die MT einen Fünf-Tore-Vorsprung erspielt, diesen aber wegen zu vieler Fehler wieder verschenkt. Im zweiten Durchgang hatte Melsungen die besten Nerven und die größeren Kraftreserven.

Weitere Informationen MT Melsungen - TSV Hannover-Burgdorf 31:29 (15:15) Tore MT Melsungen: Kühn 9, Jaanimaa 6, Maric 5, Boomhouwer 3, Mikkelsen 3, Reichmann 3, Danner 1, Golla 1



Tore TSV Hannover-Burgdorf: Mortensen 9/5, Olsen 6, K. Häfner 3, Kastening 3, Pevnov 3, Karason 2, Patrail 2, Böhm 1



Zuschauer: 4.300

Strafminuten: 8 / 6 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, Nachrichten, 5.10.2017, 21 Uhr