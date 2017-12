Tobias Reichmann erwischt einen Sahnetag in Berlin.

Tobias Reichmann erwischt einen Sahnetag in Berlin. Bild © Imago

Melsungen verliert Topspiel in Berlin

Gut gekämpft, aber keine Punkte geholt: Die Berliner Füchse werden ihrer Favoritenrolle gegen die MT Melsungen gerecht, daran ändert auch eine Glanzleistung von Tobias Reichmann nichts.

Die MT Melsungen hat es am zweiten Adventssonntag verpasst, sich selbst zu beschenken. Die Mannschaft von Trainer Michael Roth hielt im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga bei den Berliner Füchsen zwar lange gut mit und ging sogar mit einer Führung in die Pause, am Ende hieß es jedoch 29:32 aus Sicht der Nordhessen.

Die Füchse springen durch den Erfolg wieder an die Tabellenspitze, Melsungen ist Fünfter. Einen Sahnetag erwischte Rechtsaußen Tobias Reichmann, dem in der Hauptstadt zehn Treffer gelangen.