Die hoch gehandelte MT Melsungen ist trotz namhafter Neuzugänge in die Saison gestolpert. Das Team von Coach Michael Roth verlor zum Auftakt überraschend beim TVB Stuttgart.

Die Bundesliga-Saison hat für die Handballer der MT Melsungen mit einem Dämpfer begonnen. Die Mannschaft von Trainer Michael Roth, die sich mit drei Europameistern verstärkt hat und bis 2020 in die Champions League will, unterlag am Donnerstag dem TVB Stuttgart in fremder Halle mit 27:29 (14:14).

Gegen hochmotivierte Gastgeber fand die MT über die komplette Spielzeit nie richtig in die Partie und verlor vollkommen verdient. Beste Werfer der Nordhessen waren Michael Müller und Julius Kühn mit jeweils sieben Treffern.

Weitere Informationen TVB Stuttgart - MT Melsungen 29:27 (14:14) Tore für Stuttgart: Schagen (8/5), Salger (5), Kraus (4), Schweikardt (3), Baumgarten (3), Schimmelbauer (3), Hafner (1), Rothlisberger (1), Orlowski (1)

Tore für Melsungen: Kühn (7/0), Michael Müller (7), Philipp Müller (4/0), Allendorf (4/3), Danner (2), Maric (1), Reichmann (1), Schneider (1)



Zuschauer: 5.821 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 24.08.27, 21 Uhr