Von der Schule in die Handball-Halle und zurück

Mathias Lenz ist ein Vertretungslehrer der besonderen Art. Der 33-Jährige steht nicht nur am Pult, sondern als Notlösung auch im Tor von Handball-Bundesligist MT Melsungen - und legt dafür tausende Kilometer in der Woche zurück.

Davon träumen wohl die meisten am Ludwig-Frank-Gymnasium in Mannheim: Ein Mal kurz mit dem Schulleiter reden – und schon hat man die Erlaubnis, bereits nach der vierten Stunde gehen zu dürfen. Klingt nach einem frühen und entspannten Feierabend, hat im Falle von Mathias Lenz aber mit viel Stress zu tun. Für den 33 Jahre alte Lehrer geht es dann nämlich nicht auf die Couch, sondern ins Tor des Handball-Bundesligisten MT Melsungen.

Rückblick: Vor knapp einem Jahr hatte der gebürtige Heppenheimer, der eine Zeit lang auch für die SG Wallau/Massenheim zwischen den Pfosten stand, seine Karriere eigentlich beendet. Der Aufstieg mit der TSG Friesenheim ist für Lenz gleichermaßen Höhepunkt wie Endstation. "Das lief etwas unglücklich und mein Vertrag wurde nicht verlängert", erinnert er sich im Gespräch mit dem hr-sport an das Frühjahr 2017.

Sport, Geographie, Naturphänomene

"Ich habe mich aber fitgehalten und jeden Tag Sport gemacht." Als Lehrer an einer Eliteschule des Sports in Mannheim kein großes Problem. Seine Fächer: Sport, Geographie und Naturphänomene. "Da geht es um naturwissenschaftliche Phänomene wie die Entstehung von Wind oder Auftrieb." Und einen solchen erlebt er im Februar 2018 höchstpersönlich.

Denn als das Telefon klingelt und Melsungens Trainer Michael Roth am anderen Ende der Leitung ist, ist der Handball-Ruhestand für Lenz abrupt beendet. "Der Kontakt kam über ihn und meinen Spielerberater zustande", erzählt der Keeper. "Roth ist Kurpfälzer, ich bin Kurpfälzer – da kennt man sich." Die Melsunger hatten zu diesem Zeitpunkt einen Backup für Johan Sjöstrand gesucht, weil sie auf die Verletzung von Stammtorwart Nebojsa Simic reagieren mussten.

Tausende Kilometer quer durch Hessen

Und so kam es, dass Lenz nun hin und wieder mit seinem Schulleiter über einen frühen Feierabend nach der vierten Stunde verhandeln muss. Bis zum Auswärtsspiel in Göppingen am Donnerstagabend (28:29) waren es immerhin knapp 200 Kilometer. Dass dort für ihn nur auf der MT-Bank Platz war, stört ihn herzlich wenig. "Ich bin da, um dem Team mit meiner Erfahrung zu helfen", sagt der 33-Jährige bescheiden. "Ob und wie viele Einsatzzeiten ich bekomme, ist völlig egal. Gegen Minden habe ich, denke ich, eine gute Figur gemacht. Das ist natürlich umso schöner, wenn ich wirklich etwas zum Erfolg beitragen konnte."

Und dafür nimmt Lenz einiges auf sich. Drei bis vier Mal die Woche pendelt er zwischen Mannheim und Kassel hin und her, um mit der Mannschaft zu trainieren. Jedes Mal 271 Kilometer hin, 271 Kilometer zurück. Hinzu kommen Lauf- und Kraftraum-Einheiten sowie Physio-Behandlungen zuhause. "Es ist jetzt nicht so, dass ich mal eben locker von der Couch aufstehe und ab geht's. Ich bin kein Feierabend-Profi."

"Ein Autogramm wollte noch niemand"

Wie lange seine Dienste bei den Nordhessen noch gebraucht werden, ist nicht klar. Sjöstrand ist fit und einsatzbereit, Simic befindet sich auf dem Weg der Besserung. Die Schüler von Mathias Lenz werden es wohl nicht mitbekommen, wenn er in den Handball-Ruhestand zurückkehrt. "Den meisten ist es egal, dass ich jetzt Bundesliga spiele", sagt er. "Für die bin ich immer noch der Lenz, der gute oder schlechte Noten gibt. Ein paar haben erzählt, dass sie mich im Fernsehen gesehen haben. Ein Autogramm wollte aber noch niemand."

Sendung: hr-iNFO, Nachrichten, 16.3.2018, 7 Uhr