Handball-Deutschland fährt Achterbahn – und die MT Melsungen gibt ausgerechnet im Looping Vollgas: Nach dem Coup gegen die Rhein-Neckar Löwen feiern die Nordhessen sich selbst und ihre Fans. Der Trainer freut sich schon jetzt auf die nächsten Spiele.

Es scheint fast so, als hätte Michael Roth eine Vorahnung gehabt. "Wenn wir einen guten Tag erwischen, ist es hier für jeden schwer", hatte der Trainer von Handball-Bundesligist MT Melsungen vor dem Spitzenspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen gesagt. Ein Sieg gegen den deutschen Meister? "Warum nicht?! Wir spielen zu Hause, haben eine Heimstärke entwickelt." Am Freitag, nur wenige Stunden nach einem packenden Handball-Spektakel ist klar: Roth hatte völlig Recht.

Das 29:26 (15:13) gegen den amtierenden Champion am Donnerstagabend war ein Sieg der Moral, der handballerischen Klasse – und definitiv der Heimstärke der Nordhessen. Einen gewaltigen Anteil daran hatte auch der Großteil der 4.300 Zuschauer, die der Kasseler Rothenbach-Halle zum sechsten Mal in Folge das Prädikat "ausverkauft" verpassten. Noch Minuten nach Spielende feierten, besangen und beklatschten die Melsunger Anhänger ihr Team. Und boten den Interviews auf dem Parkett einen Gänsehaut-Rahmen.

"Was unsere Fans wieder für eine Stimmung gemacht haben, ist fantastisch", sagte Roth voller Anerkennung und Dankbarkeit. Selbst bei seiner ersten Analyse des Spiels hielt sich der MT-Trainer mit Superlativen nicht zurück. "Insgesamt haben wir über 60 Minuten fantastisch, fast schon weltklasse verteidigt", schwärmte er zu Recht von der überragenden Abwehrarbeit seiner Deckungsreihe. "Wenn man gegen die Löwen nur sechs technische Fehler macht, hat man sicher verdient gewonnen." Und wer einen Fehlstart gegen den Titelverteidiger wettmacht ebenfalls.

3:7, Auszeit Melsungen, 3:8: Die Hausherren verschliefen die Anfangsphase komplett. Erst mit der anschließenden Einwechselung von Rückraum-Akteur Timm Schneider wurde das Spiel der Nordhessen besser, "effektiver", wie Roth sagte. Zudem mauserten sich Torwart Nebojsa Simic zu einem starken Rückhalt und Europameister Julius Kühn – mit neun Toren bester MT-Werfer – zu einem sicheren Schützen.

Auch Tobias Reichmann, dessen Einsatz kurz vor dem Spiel wegen einer Zerrung in der Wade fraglich war, kam auf fünf Treffer. Roths Fazit: "Nach einem so verhaltenen Start gegen den amtierenden Meister so zurückzukommen, ist eine sensationelle Leistung."

Mit dem Sieg gegen die Rhein-Neckar Löwen hat Melsungen nicht nur den Kontakt zur Spitzengruppe der Tabelle gewahrt, sondern möglicherweise auch ein langes, spannendes Titelrennen möglich gemacht. Rennt die MT nun mit? "Das ist aberwitzig. Wir sind so weit von der deutschen Meisterschaft entfernt, wie man nur sein kann", hatte Michael Roth vor der Partie gesagt. Anschließend hatte der Coach aber noch eine andere Vorahnung: "Wenn wir so weitermachen, werden wir in der weiteren Saison noch viel Spaß haben."