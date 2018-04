Damit hatte wohl niemand gerechnet: Die MT Melsungen hat sich überraschend von Erfolgstrainer Michael Roth getrennt.

Es ist das Ende einer Ära. Die MT Melsungen und Michael Roth gehen getrennte Wege, und zwar ab sofort. Das teilte der Handball-Bundesligist am Freitagnachmittag mit. "Die letzten Monate haben gezeigt, dass er unsere Mannschaft nicht mehr in dem Maße weiterentwickeln konnte, wie sich das alle Beteiligten, er selbst eingeschlossen, erhofft und vorgenommen hatten.", sagte MT-Chefin Barbara Braun-Lüdicke. Die Trennung sei nicht immer die fairste Lösung, "in diesem Fall ist sie aber alternativlos", ergänzt MT-Geschäftsführer Axel Geerken.

Erfolgreichster Trainer der MT-Geschichte

Michael Roth heuerte 2010 bei den Rot-Weißen in Nordhessen an. Als Trainer sicherte er der MT in seiner ersten Saison noch den Klassenerhalt. Danach ging es stetig bergauf. Zwei Mal führte er die Melsunger in die Final Fours des DHB-Pokals. 2016 wurde die MT mit Roth Vierter in der Handball-Bundesliga, der größte Erfolg in der fast 100-jährigen Vereinsgeschichte der Nordhessen. Zudem erreichte die MT mit Roth zwei Mal das Viertelfinale des EHF-Cups. Eine erfolgreiche Ära geht also nun zu Ende. Roths Vertrag ging eigentlich noch bis 2020.

Durch die hochkarätigen Verpflichtungen der Nationalspieler Julius Kühn, Finn Lemke und Tobias Reichmann waren die Erwartungen bei der MT für diese Saison deutlich gestiegen. Die Ergebnisse der laufenden Spielzeit bewertet die Clubführung aber als unbefriedigend. Die MT steht derzeit auf Platz sieben der Bundesliga-Tabelle, ohne Aussicht auf die Europapokalplätze.

Co-Trainer Grimm übernimmt

Das Training der MT Melsungen übernimmt der bisherige Co-Trainer Heiko Grimm. Er war ohnehin für die Zeit nach Roths Vertragsende vorgesehen. Dass dies nun schon so früh kommt, damit hätte wahrscheinlich auch er nicht unbedingt gerechnet.