Die MT Melsungen will in Zukunft größere Pokale gewinnen als den des Sparkassen-Cups in Altensteig. Bild © Imago

Die MT Melsungen hat sich im Sommer prominent verstärkt und die Zurückhaltung abgelegt. Es soll nach oben gehen – und das nicht nur in der inoffiziellen hessischen Meisterschaft. Der Teamcheck.

Die MT Melsungen startet am Donnerstag (19 Uhr) beim TVB Stuttgart in die Handball-Bundesliga-Saison. Wohin geht's? Was sind die Ziele? Und wie sieht die Mannschaft aus? Hier der Überblick:

Die Ausgangslage:

Rang sechs, Rang sechs, Rang vier, Rang sieben. So lautet die Vierjahres-Bilanz der MT Melsungen, die der neuen Saison in der Handball-Bundesliga angriffslustig entgegensieht. Es darf ruhig ein bisschen mehr sein in Nordhessen, der Blick geht nach oben.

Weitere Informationen MT Melsungen - bereit machen zum Angriff Eine Multimedia-Reportage über die Vorbereitung und die Ziele der MT Melsungen finden Sie an dieser Stelle bei sportschau.de. Ende der weiteren Informationen

So ist die Stimmung:

Die Mannschaft von Trainer Michael Roth, der in seine achte Spielzeit bei der MT geht, hat eine nahezu perfekte Vorbereitung absolviert. "Wir haben noch kein Spiel verloren und sind im Pokal weiter. Vieles, was wir uns vorgenommen haben, hat schon funktioniert", freute sich Roth im Gespräch mit dem hr-sport. Viele neue Spieler, ein neues System – alles kein Problem. Die Euphorie ist groß.

Der Kader:

Verantwortlich für die gute Laune sind vor allem die prominenten Neuzugänge. Mit Tobias Reichmann, Finn Lemke und Julius Kühn spielen ab sofort gleich drei Europameister von 2016 in der Kasseler Rothenbach-Halle. Die Qualität im Melsunger Kader ist deutlich gestiegen, die Harmonie geblieben. "Sportlich sind das sowieso alles Verstärkungen, sie passen aber auch menschlich bestens rein", so Roth. "Das ist jetzt eine Mannschaft, die perspektivisch international spielen soll."

Die Ziele:

Die Zeit der Zurückhaltung ist vorbei. Laut offiziell ausgegebener Agenda des Vereins soll spätestens im Jahr 2020 die Champions-League-Hymne in Nordhessen erklingen. "Das ist ganz klar unser Ziel", so Roth. Der erste Schritt in Richtung der ganz großen Bühne soll in dieser Spielzeit erfolgen, der letztjährige siebte Platz soll und muss verbessert werden. "Wir haben eine sehr attraktive Mannschaft und sind gewillt, erfolgreichen Handball zu zeigen."

Ein Blick auf die beiden hessischen Konkurrenten:

Der erste Konkurrent, der auf der Reise an die Tabellenspitze überholt werden soll, ist der hessische Nachbar HSG Wetzlar. "Wir haben letztes Jahr beide Spiele verloren, Wetzlar ist zu Recht vor uns gelandet", so Roth. "Das hat uns geärgert und soll nicht mehr passieren." Über Wetzlar nach Europa, diesen Plan soll auch Liga-Neuling TV Hüttenberg nicht durchkreuzen. "Das ist eine Mannschaft, die nur versuchen wird, die Klasse zu halten." Eine Tabellenregion, mit der die MT Melsungen nichts zu tun haben will.

Die Expertenmeinung von Florian Naß:

Bild © Florian Naß

"Melsungen hat intelligente Verpflichtungen getätigt, jeder Neuzugang macht Sinn. Reichmann überragt sicherlich alles. Ein Mann, der diesen Sport ganz außergewöhnlich lebt. Mit ihm – und auch mit den anderen beiden Europameistern – setzt sich die MT aber auch selbst unter Druck: Zwar sollte man nie sagen, dass die Umstellungen sofort funktionieren müssen. Geht es aber in zwei oder drei Jahren nicht in die Champions League, hat man das Ziel verfehlt."

Florian Naß ist Handball-Kommentator und -Experte der ARD.