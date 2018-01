Die deutschen Handballer haben bei der EM nach einer turbulenten Partie die Hauptrunde erreicht. Der Melsunger Tobias Reichmann bewies in der Schlusssekunde Nerven aus Stahl. Gegner Slowenien protestiert.

Titelverteidiger Deutschland hat dank einer späten Aufholjagd die erste Niederlage bei der Handball-Europameisterschaft abgewendet und vorzeitig das Ticket für die Hauptrunde gebucht. Die DHB-Auswahl rettete am Montag in Zagreb beim 25:25 (10:15) gegen den WM-Dritten Slowenien nach einem Fünf-Tore-Pausenrückstand zumindest noch einen Punkt und weist nun 3:1 Zähler auf.

Tobias Reichmann von der MT Melsungen traf mit der letzten Aktion per Siebenmeter zum Ausgleich. "Wir sind überglücklich, dass er so starke Nerven bewiesen hat", lobte Bundestrainer Christian Prokop den 29-Jährigen nach dem Handball-Krimi in Zagreb. "Ich habe mich sicher gefühlt. Zum Glück hat es geklappt. Ich hatte erst eine andere Ecke im Kopf, habe mich dann aber umentschieden", berichtete der gefeierte Reichmann direkt nach der Partie.

Reichmann: "Noch nie so lange vor Siebenmeter warm gemacht"

Lange fand die DHB-Auswahl keine Lösungen gegen die aggressiven und spielstarken Slowenen, gegen die noch nie ein Pflichtspiel verloren wurde. Entsprechend erleichtert war Prokop: "Wichtig ist, dass wir den Fünf-Tore-Rückstand aufgeholt haben und der Kopf oben geblieben ist. Darauf können wir stolz sein."

Weitere Informationen Regelkunde Im aktualisierten Handball-Regelwerk sind besondere Strafen für Vergehen in den letzten 30 Sekunden eines Spiels festgelegt. Darin heißt es: Wenn ein Abwehrspieler im beschriebenen Zeitraum einen Anwurf, Abwurf, Freiwurf oder Einwurf verhindert, wird er disqualifiziert und die gegnerische Mannschaft erhält einen Strafwurf. Ende der weiteren Informationen

In der turbulenten Schlussphase traf Paul Drux zunächst zum 24:24, sechs Sekunden vor Ende gingen die Slowenen erneut in Führung und jubelten dann schon über den Sieg. Allerdings behinderten sie auch am Mittelkreis den deutschen Anwurf. Die beiden Schiedsrichter aus Litauen schauten sich minutenlang das Video an und gaben Rot für den Slowenen Blaz Blagotinsek sowie Siebenmeter. Schütze Reichmann witzelte hinterher: "Ich habe mich noch nie so lange vor einem Siebenmeter warm gemacht."

Vor rund 10. 000 Zuschauern war Kapitän Uwe Gensheimer mit sieben Toren bester Werfer für die im ersten Durchgang enttäuschende deutsche Mannschaft. Reichmann kam auf vier Treffer, sein MT-Teamkollege Julius Kühn auf einen. Jannik Kohlbacher von der HSG Wetzlar blieb in knapp vier Minuten Spielzeit ohne Torerfolg, der Frankfurter Steffen Fäth kam nicht zum Einsatz.

Slowenien legt Protest ein

Die unterlegenen Slowenen haben am späten Montagabend Protest gegen die Wertung des Spiels eingelegt. Der Deutsche Handballbund nahm das gelassen hin. "Die Schiedsrichter haben die Möglichkeit des Videobeweises genutzt und die letzten Sekunden intensiv begutachtet. Ihre finale Entscheidung ist regelkonform. Die sportliche Enttäuschung unseres Gegners ob des dramatischen Spielendes verstehen wir, aber einem Protest der slowenischen Delegation sehen wir gelassen entgegen", hieß es in einer Mitteilung.

Weitere Informationen Slowenien - Deutschland 25:25 (15:10) Tore für Slowenien: Zarabec 5, Blagotinsek 4, Janc 4/1, Mackovsek 4, Bezjak 3, Kavticnik 3/1, Cingesar 1, Mlakar 1



Tore für Deutschland: Gensheimer (Paris St. Germain) 7/2, Groetzki (Rhein-Neckar Löwen) 4, Reichmann (MT Melsungen) 4/3, Ph. Weber (DHfK Leipzig) 3, Pekeler (Rhein-Neckar Löwen) 2, Weinhold (THW Kiel) 2, Drux (Füchse Berlin) 1, K. Häfner (TSV Hannover-Burgdorf) 1, Kühn (MT Melsungen) 1



Strafminuten: 14 / 6 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, 15.1.2018, 21 Uhr