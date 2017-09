Mario Fernandes zeigt eine gute Leistung in Erlangen.

Mario Fernandes zeigt eine gute Leistung in Erlangen. Bild © Imago

Remis in Erlangen

Für einen Sieg hat es auch im sechsten Anlauf nicht gereicht, der TV Hüttenberg bringt aus Erlangen aber zumindest einen Zähler mit nach Hause. Der Ausgleich fällt Sekunden vor dem Ende.

Der TV Hüttenberg wartet weiter auf den ersten Sieg nach der Rückkehr in die Handball-Bundesliga, hat aber zumindest die nächste Niederlage verhindert. Der Aufsteiger aus Mittelhessen erkämpfte sich am Donnerstag beim HC Erlangen ein 26:26 (14:15) – und damit das zweite Unentschieden der Saison.

Die Mannschaft von Trainer Adalsteinn Eyolfsson hielt in fremder Halle immer gut mit und belohnte sich für eine couragierte Leistung in der letzten Minute der Partie. Vladan Lipovina setzte einen Gewaltwurf zum Endstand in die Maschen. Der TVH bleibt mit zwei Punkten jedoch trotzdem Tabellenvorletzter.

Weitere Informationen HC Erlangen - TV Hüttenberg 26:26 (15:14) Tore Erlangen: Steinert 9/4, Theilinger 4, Büdel 3/2, Stranovsky 3, N. Link 2, Bissel 1, Bundalo 1, Enström 1, J. Link 1, Schröder 1



Tore Hüttenberg: Wernig 7/3, Johannsson 6, Lipovina 4, Mappes 4, Fernandes 2, Rompf 1, Sicko 1, Sklenak 1



Zuschauer: 3.314 Ende der weiteren Informationen

Sendung, hr-iNFO, Aktuelles und Sport, 21.09, 21:05 Uhr