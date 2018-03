Nicht einmal ein Weltmeister konnte den TVH am punkten hindern: Stuttgarts Michael Kraus im Kampf mit der Hüttenberger Defensive.

Nicht einmal ein Weltmeister konnte den TVH am punkten hindern: Stuttgarts Michael Kraus im Kampf mit der Hüttenberger Defensive. Bild © Imago

Hüttenberg punktet auch in Stuttgart

Der TV Hüttenberg hat im Kampf um den Klassenerhalt am Sonntag weitere wichtige Punkte gesammelt. In Stuttgart hatten die Mittelhessen in der Schlussminute aber auch noch etwas Glück.

Der Aufsteiger erkämpfte sich beim TVB Stuttgart am Sonntag ein 30:30-Unentschieden. Damit punkteten die Mittelhessen im dritten Spiel in Folge. Noch zur Halbzeit hatten die Gastgeber um die Starspieler Michael Kraus und Johannes Bitter mit 14:13 in Führung gelegen.

Auch im zweiten Durchgang blieb es eine packende und vor allem enge Partie, in der sich keine der beiden Mannschaften absetzen konnte. Kurz vor Schluss gelang dem TVH das 30:30. In der Schlussminute hatten die Hausherren noch die Chance, das Spiel für sich zu entscheiden, ließen die aber ungenutzt. Damit rücken die Hessen als Vorletzter bis auf einen Zähler an den Tabellen-16. Lübbecke heran.

Weitere Informationen TVB Stuttgart - TV Hüttenberg 30:30 (14:13) Tore TVB Stuttgart: Kraus 7/1, Weiß 6, Schweikardt 4/1, Späth 4, Salger 3, Schagen 3, Röthlisberger 2, Pfattheicher 1



TV Hüttenberg: Johannsson 10, Fernandes 5, Mappes 5, Wernig 5/2, Sklenak 2, Zörb 2, Rompf 1



Zuschauer: 2.151



Strafminuten: 4/6

Disqualifikation: -/Lambrecht (36./3. Zeitstrafe) Ende der weiteren Informationen

Sendung: heimspiel! bundesliga, hr-fernsehen, 18.03.2018, 21.45 Uhr