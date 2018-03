Der TV Hüttenberg hat einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf verpasst. Die Mittelhessen verloren am Ende deutlich gegen Hannover-Burgdorf.

Gut gekämpft, aber am Ende deutlich verloren: Der TV Hüttenberg unterlag am Sonntagnachmittag gegen Europapokal-Aspirant Hannover-Burgdorf mit 19:29. Damit ist die Hüttenberger Serie von zuletzt drei Spielen ohne Niederlage gerissen.

Erst am Ende wurde es deutlich

Obwohl das Ergebnis am Ende deutlich war, konnten die Hüttenberger lange Zeit gut mithalten. Zu Beginn ging der TVH sogar in Führung, zur 24. Minute stand es noch Unentschieden. In der Folge zog Hannover davon. "Es ist enttäuschend, wie wir die Führung aus der Hand gegeben haben", sagte Hüttenbergs Trainer Emir Kurtagic.

Die meisten Tore für die Mittelhessen erzielte Dominik Mappes. Er traf fünf Mal, brauchte dafür aber zwölf Versuche. Die Mittelhessen stecken nach der Niederlage weiter tief im Abstiegskampf, haben aber nur einen Punkt Rückstand auf das rettende Ufer.