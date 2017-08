Zweites Bundesligaspiel, zweite Niederlage für den TV Hüttenberg. Der Aufsteiger musste sich am Donnerstagabend beim SC DHfK Leipzig geschlagen geben, kämpfte aber bis zur letzten Minute wacker.

Nächste Niederlage für den TV Hüttenberg in der Handball-Bundesliga. Die Mittelhessen unterlagen am zweiten Spieltag in Leipzig denkbar knapp mit 25:26. Das Team von Trainer Adalsteinn Eyjolfsson geriet mit dem ersten Spielzug der Hausherren in Rückstand und lag zur Pause mit vier Toren zurück (10:14). Gegen Ende der Partie wurde es dann aber noch einmal ziemlich eng.

Zwanzig Minuten vor Ende kämpfte sich der TVH nämlich noch einmal heran und erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 18:18. Für eine Führung reichte es allerdings nicht. In der letzten Minute kamen die Mittelhessen noch einmal bis auf ein Tor heran und machten es noch einmal richtig spannend. Sie konnten die Chance auf den Ausgleich allerdings nicht nutzen.