Der TV Hüttenberg (in rot) fand in Gummersbach zu selten die Lücke. Bild © Imago

Nächster Rückschlag für den TV Hüttenberg im Abstiegskampf der Handball-Bundesliga: Die Mittelhessen unterlagen am Donnerstagabend im Kellerduell beim direkten Konkurrenten VfL Gummersbach.

Mit 25:28 (11:13) zog der TV Hüttenberg den Kürzeren und fiel damit im Klassement hinter den einstigen Serienmeister aus Gummersbach zurück. Für den neuen TVH-Coach Emir Kurtagic war es die zweite Pleite im zweiten Spiel.

Am Ende fehlt das Glück

Vor 3.386 Zuschauern in der Schwalbe-Arena hielten die Gäste, die in Vladan Lipovina (5 Tore), Tomas Sklenak und Dominik Mappes (je 4) ihre besten Werfer hatten, die Partie lange offen. Einen 16:21-Rückstand glichen sie im zweiten Durchgang binnen sieben Minuten zum 22:22 aus. In den Schlussminuten fehlte dann aber das Glück.