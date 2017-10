Was für ein Finish! Die Handballer des TV Hüttenberg haben in der Bundesliga ihren nächsten Punkt erkämpft. Gegen Göppingen krönte der Aufsteiger eine furiose Aufholjagd mit dem Ausgleich kurz vor Schluss.

Der TV Hüttenberg bleibt in der Bundesliga zwar weiter sieglos, hat aber am Sonntag gegen Frisch Auf Göppingen seinen dritten Punkt in dieser Saison geholt. Das Team von Trainer Adalsteinn Eyjolfsson erkämpfte in einer dramatischen Partie ein 28:28. Vladan Lipovina erzielte rund zwölf Sekunden vor Ablauf der Uhr den umjubelten Ausgleichstreffer in der Gießener Sporthalle Ost. Zuvor hatten die Gäste per Kempa-Trick die 28:27-Führung erzielt. Den letzten Angriff des Gegners wehrte der TVH ab.

Die Hüttenberger waren lange Zeit einem Rückstand hinterhergelaufen. In der ersten Halbzeit leistete sich der TVH viele technische Fehler. Die Folge war ein 11:16-Pausenstand. Im zweiten Durchgang kamen die Gastgeber besser zurecht und glichen in der 50. Minute zum 23:23 aus. Die Gäste antworteten im Gegenzug mit drei Toren in Folge und schienen wieder auf der Siegerstraße eingebogen zu sein. Doch die nie aufgebenden Mittelhessen schafften am Ende mit viel Herz und Leidenschaft noch das Remis.

Weitere Informationen TV Hüttenberg - FA Göppingen 28:28 (11:16) Tore für Hüttenberg: Fernandes (5), Wernig (4/2), Lipovina (4), Johannson (4), Sklenak (3), Mappes (2), Lambrecht (1), Rompf (1), Sicko (1), Roth (1), Zörb (1), Hofmann (1)



Tore für Göppingen: Urban (6), Schiller (5/3), Pfahl (4), Kneule (4), Sesum (4/1), Damgaard Nielsen (3), Bagersted (1), Kozina (1)



Zuschauer: 1.739 Ende der weiteren Informationen

