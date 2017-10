Das ging schnell: Handball-Bundesligist TV Hüttenberg hat umgehend auf den überraschenden Abschied von Adalsteinn Eyjolfsson reagiert und schon am Montag seinen Nachfolger auf der Trainerbank präsentiert.

Rund 24 Stunden nach dem Abgang von Erfolgscoach Adalssteinn Eyjolfsson hat der TV Hüttenberg einen neuen Trainer gefunden. Wie der mittelhessische Handball-Bundesligist am Montagabend mitteilte, tritt Emir Kurtagic die Nachfolge des am Sonntag nach Erlangen abgewanderten Isländers an. "Wir sind sehr froh, die Lücke schnell mit einem bundesligaerfahrenen Trainer besetzen zu können", hieß es in der offiziellen Mitteilung.

Kurtagic schon in Hüttenberg

Der 37 Jahre alte Kurtagic, der seine Karriere als Spieler wegen einer schweren Verletzung früh beenden musste, war von Dezember 2011 bis März 2017 Cheftrainer beim VfL Gummersbach und tritt nun seine zweite Station in der höchsten deutschen Spielklasse an.

"Den Verein machen unglaublich viel Herzblut und Leidenschaft aus, das zeigt sich vom ersten Moment unserer Gespräche in den letzten Tagen. Gemeinsam wollen wir nun die kommenden Herausforderungen meistern", so Kurtagic, der am Montagabend auf einer Pressekonferenz vorgestellt wird und danach das erste Training leitet.

Eyjolfsson ist Geschichte

Sein Vorgänger Eyjolfsson, der den derzeitigen Tabellen-15. innerhalb von zwei Jahren von der 3. Liga in die Bundesliga geführt hatte, hatte am Sonntag nach Auswärtspleite in Lemgo überraschend seinen Abschied verkündet.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel!, 23.10.2017, 23 Uhr