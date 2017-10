Der TV Hüttenberg hat am Sonntag nicht nur sein Auswärtsspiel verloren, sondern auch seinen Trainer Aðalsteinn Eyjólfsson. Der Coach wird sich einem Bundesliga-Konkurrenten anschließen. Die Hessen müssen nun dringend Ersatz finden.

Der TV Hüttenberg befindet sich völlig unerwartet auf Trainersuche. Aðalsteinn Eyjólfsson kehrt dem Aufsteiger mit sofortiger Wirkung den Rücken und schließt sich Bundesliga-Konkurrent HC Erlangen an, teilte der Club mit. Über seine Pläne hatte Eyjólfsson die Hüttenberger Verantwortlichen Mitte der Woche informiert. Das Sonntagsspiel beim TBV Lemgo war das letzte, bei dem der Isländer im Dress des TVH an der Seitenlinie stand.

Zwei Wochen bis zum nächsten Punktspiel

"Wir bedauern diesen plötzlichen Schritt natürlich, wollen aber alles daran setzen, dass die Trennung gütlich verläuft", sagte TVH-Geschäftsführer Lothar Weber. "Jetzt müssen wir schnell eine personelle Lösung finden." Dank der Länderspielpause hat der TVH dafür zwei Wochen Zeit.

Eyjólfsson war seit Januar 2015 der starke Mann an der Seitenlinie des TVH. Nach dem Abstieg in die 3. Liga im Sommer desselben Jahres gelang dem Club unter dem Isländer der Durchmarsch bis in die Bundesliga. "Wir sind Aðalsteinn für die erfolgreichen drei Jahre sehr dankbar und wünschen ihm – unabhängig von der für uns schwierigen Situation – natürlich alles Gute", so Weber.

Sendung: hr-iNFO, Nachrichten, 22.10.2017, 20 Uhr