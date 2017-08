Der TV Hüttenberg will nach dem Aufstieg auch in der Bundesliga Grund zum Feiern haben.

Der TV Hüttenberg will nach dem Aufstieg auch in der Bundesliga Grund zum Feiern haben. Bild © Imago

Underdog TV Hüttenberg ist Abstiegskandidat Nummer eins in der Handball-Bundesliga. Der Aufsteiger kann nur gewinnen – braucht dafür aber Nehmerqualitäten. Der Teamcheck.

Der TV Hüttenberg startet am Sonntag (12.30 Uhr) mit der Auswärtspartie beim SC Magdeburg in die Handball-Bundesliga-Saison. Wohin geht's? Was sind die Ziele? Und wie sieht die Mannschaft aus? Hier der Überblick:

Die Ausgangslage:

Nach dem Durchmarsch innerhalb von zwei Jahren von der 3. Liga bis in die Bundesliga darf der TV Hüttenberg nach der Saison 2011/12 zum zweiten Mal in diesem Jahrtausend Bundesliga spielen. Das Team aus Mittelhessen hat den mit Abstand geringsten Etat und ist laut Trainer Adalsteinn Eyjolfsson "die einzige Amateurmannschaft der Bundesliga". Mehr Außenseiter geht wohl nicht.

So ist die Stimmung:

Der Aufstieg hat in Hüttenberg eine riesige Euphorie entfacht, die auch das frühe Aus im DHB-Pokal nicht trüben konnte. Nach kurzer – und nicht problemfreier – Vorbereitung überstrahlt die Vorfreude auf die kommenden Aufgaben alles. Selbst ein in der Mannschaft kreisender Infekt, der gleich sieben Feldspieler erwischte und ans Bett fesselte, wird derzeit einfach weggelächelt. "Wenn wir die Krankheitswelle überstanden haben, war das eine erfolgreiche Vorbereitung", so Eyjolfsson im Gespräch mit dem hr-sport.

Der Kader:

Der TV Hüttenberg setzt auch in der Bundesliga weitgehend auf Spieler aus der Region und dem vereinsinternen Nachwuchs. "Wir spielen mit den eigenen Leuten und haben gerade einmal drei oder vier Profis", so Eyjolfsson. Im Kader gibt es einige Studenten, andere haben eine halbe Stelle, manche arbeiten sogar Vollzeit. "Wir haben die geringsten finanziellen Möglichkeiten, wollen aber das Maximale rausholen." Mit Tobias Hahn von der HSG Wetzlar, Szymon Sicko und Vladan Lipovina wurden immerhin drei Neuzugänge geholt.

Die Ziele:

Während die restlichen 17 Teams der Handball-Bundesliga unter ihren Saisonzielen wohl eine bestimmte Platzierung im Ranking verstehen, sieht das beim TV Hüttenberg etwas anders aus. Für Coach Eyjolfsson geht es um Charakter und Moral. "Unsere wichtigste Aufgabe ist es, nie die Hoffnung zu verlieren. Wir müssen mit Rückschlägen umgehen und immer wieder aufstehen." Sollten diese kleinen Ziele erreicht werden, sei das große Ziel möglich. Und das ist, na klar, nur der Klassenerhalt. "Natürlich wäre es schön, unserer Erfolgsstory noch ein weiteres Kapitel anzufügen."

Ein Blick auf die beiden hessischen Konkurrenten:

Ein Vergleich mit den beiden anderen hessischen Vertretern aus Wetzlar und Melsungen verbietet sich für den TV Hüttenberg. "Die MT gehört für mich in die Top Vier und ist sogar ein Geheimfavorit im Rennen um die Meisterschaft", so Eyjolfsson.

Die HSG müsse hingegen den Abgang von Top-Scorer Philipp Weber verkraften und könne deshalb den sechsten Platz des Vorjahres nicht wiederholen. Ein Konkurrent des TVH im Abstiegskampf sei die Mannschaft von Trainer Kai Wandschneider deshalb aber noch lange nicht. "Die landen im sicheren Mittelfeld." Also da, wo auch Hüttenberg gerne wäre.

Die Expertenmeinung von Florian Naß:

Florian Naß ist Handball-Kommentator und -Experte der ARD. Bild © Florian Naß

"Allein der Aufstieg ist Erfolgsstory genug. Der Club hat zwar mit 1,3 Millionen Euro den kleinsten Etat der gesamten Liga, aber in Sachen VIP-Karten oder Business-Plätzen lief der Vorverkauf sehr gut. Trotz der Nachbarschaft zu Wetzlar ist das Interesse in der Region an Hüttenberg groß. Sportlich betrachtet ist Dominik Mappes DIE Geschichte das Vereins. Er hat den Verein nie verlassen und hat es von den Minis bis in die Bundesliga geschafft. Toll, dass so etwas heutzutage noch möglich ist. Ohnehin ist die gesamte Hüttenberger Geschichte eine große Motivation für Handballer aus Mittelhessen."