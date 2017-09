TV Hüttenberg schrammt an Derby-Sensation vorbei

Der TV Hüttenberg begeistert im Hessenderby gegen die MT Melsungen mit großem Kämpferherz, belohnt sich aber nicht. Dem Aufsteiger fehlen letztlich Zehntelsekunden zum ersten Punktgewinn.

Die Gießener Ost-Sporthalle bebte, am Ende durften aber die Gäste jubeln: Aufsteiger TV Hüttenberg hat am Sonntag die Riesen-Überraschung gegen Mitfavorit MT Melsungen denkbar knapp verpasst und das Hessenderby in der Handball-Bundesliga nach großem Kampf mit 27:28 (14:14) verloren.

Die Mannschaft von Trainer Adalsteinn Eyjolfsson bot dem Spitzenteam aus Melsungen über die gesamte Spielzeit Paroli und lag mehrmals in Führung, das letzte Mal sechs Minuten vor Ende der Partie. In einer hektischen Schlussphase trafen die Hausherren Sekundenbruchteile nach der Schlusssirene zum vermeintlichen Ausgleich, die Unparteiischen gaben den Treffer nach langen Diskussionen aber zu Recht nicht.

Weitere Informationen TV Hüttenberg - MT Melsungen 27:28 Tore für Hüttenberg: Lipovina (7), Wernig (6/3), Fernandes (3), Sklenak (2), Mappes (2), Hofmann (2), Hahn (1), Stefan (1), Johannsson (1), Zörb (1), Ritschel (1)

Tore für Melsungen: Kühn (6), Allendorf (5/4), Schneider (4), Müller (3), Reichmann (3), Danner (3), Maric (2), Mikkelsen (1), Boomhouwer (1)



Zuschauer: 1.650 Ende der weiteren Informationen

Sendung: heimspiel! bundesliga, hr-fernsehen, 03.09.2017, 21.45 Uhr