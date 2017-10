Das war knapp: Der TV Hüttenberg sah am Sonntag in Lemgo lange wie der sicherer Verlierer aus, machte es kurz vor Schluss aber noch einmal spannend – allerdings ohne zählbaren Erfolg.

Handball-Bundesligist TV Hüttenberg hat am Sonntag einen Auswärtserfolg und damit den zweiten Saisonsieg in Folge nur knapp verpasst. Die Mittelhessen verloren beim TBV Lemgo mit 30:31 (14:15). 3.432 Zuschauer in der Lipperlandhalle sahen eine Partie, in der Hüttenberg zwar oft mit mindestens einem Tor Rückstand hinterher lief, die dennoch erst in der Schlussphase entschieden wurde.

Bester Werfer des Aufsteigers war Rückraum-Spieler Vladan Lipovina mit acht Toren. Seinen ersten Saisonsieg hatte der TVH am vergangenen Spieltag beim 28:27 gegen die TSG Ludwigshafen-Friesenheim gefeiert.

Weitere Informationen TBV Lemgo - TV Hüttenberg 31:30 (15:14) Tore TBV Lemgo: Hornke 9/3, Valullin 6, Guardiola Villaplana 3, Theuerkauf 3, Klimek 2, Kogut 2, Suton 2, Zieker 2, Bartok 1, van Olphen 1



Tore TV Hüttenberg: Lipovina 8, Lambrecht 5, Zörb 5, Wernig 4/4, Fernandes 2, Mappes 2, Johannsson 1, Rompf 1, Sklenak 1, Stefan 1



Schiedsrichter: Hans-Peter Brodbeck (Heppenheim)/Simon Reich (Fellbach)

Zuschauer: 3.432



Strafminuten: 8 / 8 Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! bundesliga, 22.10.2017, 21.45 Uhr