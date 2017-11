Trainer Emir Kurtagic hat bei seiner Bundesliga-Premiere mit dem TV Hüttenberg gleich einen empfindlichen Dämpfer einstecken müssen. Im Kellerduell gegen den TVB Stuttgart setzte es am Sonntag eine klare Heimpleite.

Statt des ersehnten zweiten Saisonsiegs wurde es ein bitterer Rückschlag für den TV Hüttenberg und ihren neuen Trainer Emir Kurtagic: Gegen den Tabellennachbarn TVB Stuttgart kassierte der Aufsteiger aus Mittelhessen am Sonntag eine 23:28-Heimniederlage im Abstiegskampf der Handball-Bundesliga.

Nur am Anfang auf Augenhöhe

Vor 2.241 Zuschauern in der Gießener Sporthalle Ost konnten die Hausherren die Partie lediglich in der Anfangsphase ausgeglichen gestalten. Nach 11:14-Pausenrückstand kam der TVH, der in Dominik Mappes (7 Tore) seinen besten Werfer hatte, im zweiten Abschnitt nie näher als auf vier Tore heran.