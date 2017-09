Wieder kein Sieg für den TV Hüttenberg in der Handballbundesliga. Der Aufsteiger musste sich in heimischer Halle den Füchsen aus Berlin geschlagen geben.

Der TV Hüttenberg wartet weiter auf den ersten Sieg. Gegen die Füchse Berlin spielten die Mittelhessen zwar gut mit und hielten das Spiel bis zum Schluss offen. Am Ende verlor der TVH aber mit 28:30.

Nach dem Unentschieden im Derby gegen die HSG Wetzlar ist der TVH mit einer Extraportion Rückenwind in das Heimspiel gegen die Füchse Berlin gegangen. Und die Mittelhessen erwischten auch einen guten Start in die Partie, führten zwischenzeitlich mit drei Toren, konnten aber die Führung schon nicht mehr in die Pause retten. Zur Halbzeit stand es unentschieden 16:16.

Partie bis kurz vor Schluss offen

In Hälfte zwei musste der TVH dann durchgängig einem Rückstand hinterherlaufen. Zwar ließen die Hausherren die Füchse aus Berlin zu keiner Zeit entscheidend wegziehen - Hüttenberg kam kurz vor Schluss sogar noch einmal auf ein Tor ran und hielt die Partie bis zur Schlusssirene offen. Berlin gab die Führung jedoch nicht mehr aus der Hand und so steckt Hüttenberg weiter im Keller der Tabelle fest.