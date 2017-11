"Ich hätte auch nicht mehr unter uns sein können", sagt Karolin Horchler. Im Sommer wurde sie von einem Laster angefahren. Nur wenige Monate später feiert die Nordhessin nun ihr Comeback im Weltcup – ein kleines Wunder.

Weltcup in Östersund, tausende Fans an der Strecke, ein Millionen-Publikum an den Bildschirmen - und Biathletin Karolin Horchler mittendrin. "Ich werde es auf jeden Fall genießen", schildert die gebürtige Nordhessin ihre Gefühlslage vor dem Startschuss am Mittwoch (17.15 Uhr) im Gespräch mit dem hr-sport. Die frohe Kunde hatte zu Wochenbeginn Bundestrainier Gerald Hönig überbracht. Horchler, die in der noch jungen Saison bislang im zweitklassigen IBU-Cup zum Einsatz kommt, empfahl sich durch gute Leistungen für einen Weltcup-Start. Die 28-Jährige war bei den Rennen die punktbeste Deutsche und darf sich nun in Schweden im Einzelrennen über 15 Kilometer beweisen.

Dass sich Horchler nach langer Abstinenz wieder mit den Spitzenleuten messen darf, grenzt an ein kleines Wunder. Vor fünf Monaten wäre beinahe alles vorbei gewesen. Die 28-Jährige, die aus Diemelsee (Waldeck-Frankenberg) stammt, wurde während dem Training auf Skirollern von einem Laster angefahren. "In Ruhpolding hat mich ein Lkw überholt und mit seinem Anhänger gestreift. Dann bin ich über die linke Schulter in den Graben", erzählt Horchler erstmals von ihrem schlimmen Unfall. Sie kam glimpflich davon, erlitt "nur" einen Schulterbruch. "Ich hatte viel Glück", blickt sie zurück: "Ich hätte auch nicht mehr unter uns sein können."

Mit einem Stock auf Skirollern

Kaum war der Schock verdaut, stürzte sich Horchler ins Aufbautraining. Wenn auch stark eingeschränkt. "Ich musste in den acht bis zehn Wochen einiges umstellen, hab viel Reha und Physio gemacht", berichtet die Nordhessin. Mit einem Stock rollerte sie über den Asphalt, an Schießen war nicht zu denken. Auch mental musste der Unfall verarbeitet werden. "Ich habe schnell versucht, positiv zu denken." Mit Erfolg: Horchler kämpfte sich wieder heran und meldete sich bei der Deutschen Sommermeisterschaft im September in ihrer Wahlheimat Ruhpolding mit guten Platzierungen zurück. "Die Meisterschaft war ein großes Ziel. Dadurch habe mich erst wieder anbieten können."

Noch ist die 28-Jährige vom Bewegungsgrad her etwas eingeschränkt. "Das ist bei einer Schulterverletzung aber normal", lacht Horchler das eine oder andere Zwicken weg. Kein Wunder, ist sie doch überglücklich, endlich wieder ein Weltcuprennen bestreiten zu können. Und das ausgerechnet im schwedischen Östersund, wo sie vor drei Jahren ihren Weltcup-Einstand feierte und prompt unter die Top 30 lief. "Seitdem sind schon ein paar Jahre vergangen. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben."

"Sister-Act" in Östersund fällt aus

Ihre Familie und Freunde in Ottlar, einem Ortsteil von Diemelsee, werden aus der Ferne mitfiebern. Auch Schwester Nadine, die in Mittenwald bei Garmisch-Partenkirchen lebt, drückt die Daumen. Für Karolin eine merkwürdige Situation: Denn sie wurde für Östersund nominiert und Nadine nicht. "Das wussten wir im Vorfeld, dass es eine von uns treffen wird. Die Saison ist aber noch früh. Es kann noch so viel passieren", muntert Karolin ihre drei Jahre ältere Schwester auf.

Anfang des Jahres waren beide beim Heim-Weltcup in Oberhof gemeinsam gestartet und erfüllten sich damit einen Traum. Jetzt fällt der "Sister-Act" in Östersund aus, da sich das freie zweite Ticket nach der krankheitsbedingten Absage von Topstar Laura Dahlmeier die andere IBU-Starterin Denise Herrmann sicherte. Das soll die Freude von Karolin Horchler auf ihr Weltcup-Comeback jedoch nicht schmälern - nach ihrem Unfall und dem harten Training der vergangenen Monate erst recht nicht.