Löwen Frankfurt gegen die Bietigheim Steelers - es war das erwartete Duell zweier Top-Mannschaften am Dienstag in Frankfurt. Der Ligaprimus ließ den Gastgebern am Ende aber keine Chance.

Die Löwen Frankfurt haben das Spitzenspiel der DEL2 am Dienstag verloren. Vor heimischer Kulisse mussten sich die Löwen den Bietigheim Steelers mit 4:5 nach Verlängerung geschlagen geben. Gegen den Tabellenführer waren die Frankfurter bereits im ersten Drittel in Rückstand geraten, hatten sich mit einem starken zweiten Drittel aber nicht nur zurück ins Spiel gekämpft, sondern es sogar gedreht.

So ging es mit dem Stand von 3:2 aus Sicht der Gastgeber in das letzte Drittel. Da schlug der Ligaprimus aber eiskalt zu, zwang die Löwen in die Verlängerung und entschied dort schließlich das Spiel für sich. Noch vor Weihnachten haben die Löwen gegen Dresden am Freitag (19.30 Uhr) die Chance auf Wiedergutmachung.

Sendung: hr-iNFO, 19.12.2017, 22.00 Uhr