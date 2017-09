Die Bundesliga-Footballer von Frankfurt Universe sind am Samstag in den Playoffs haarscharf an einer Sensation vorbeigeschrammt. Die Men in Purple boten Serienmeister Braunschweig Lions ein hartes Halbfinal-Match, mussten sich letztlich aber doch geschlagen geben.

Football-Bundesligist Frankfurt Universe hat den Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft (German Bowl) knapp verpasst. Bei Top-Favorit und Titelverteidiger Braunschweig Lions verloren die Hessen am Samstag das Halbfinale mit 21:23. Im Finale trifft Braunschweig auf die Schwäbisch Hall Unicorns, die sich im zweiten Semifinale klar mit 33:11 gegen die Kiel Baltic Hurricanes durchsetzten.

"Wir können echt stolz auf uns sein", sagte Wide Receiver (Passempfänger) Jannik Markgraf nach der Partie zu Recht. Noch im Finale um den Euro Bowl im Juni waren die Frankfurter dem Serienmeister mit 14:55 hoffnungslos unterlegen.