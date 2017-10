Geburt des Sohnes am Donnerstag, Marathon-Bestzeit am Sonntag? Arne Gabius befindet sich kurz vor dem Frankfurt Marathon im hormonellen Glücksrausch.

Marathon-Rekordhalter Arne Gabius hat schon drei Tage vor dem Frankfurt Marathon allen Grund zur Freude. Der 36-Jährige, der im Jahr 2015 in Frankfurt mit 2:08,33 Stunden die schnellste Zeit eines deutschen Marathonläufers gelaufen war, ist seit Donnerstag Vater eines Sohnes.

Den Filius als Vorbild nehmen

Die Geburt des kleinen Frederik Bosse Gabius war rund um das Rennen erwartet worden, der Filius beeilte sich und hielt sich – ganz der Vater – genau an die vorgegebene Zeit. Mutter, Vater und Sohn sind wohlauf und gemeinsam bereit für das nächste Abenteuer.

Denn auf den privaten Glücksmoment soll am Sonntag ein sportlicher folgen. Der frischgebackene Papa peilt in Frankfurt den nächsten Rekord an. "Die Chancen stehen 50:50, ich bin auf dem Niveau von 2015", sagte Gabius im hr-heimspiel! am Montagabend. "Die Form stimmt wieder." Und mit Unterstützung des neuen Fans sollten doch noch ein paar Sekunden mehr drin sein.