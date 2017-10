Löwen in Torlaune

Eishockey-Zweitligist Bad Nauheim hat das Hessen-Duell gegen die Kassel Huskies trotz Zwei-Tore-Rückstand für sich entschieden. An einen Rückstand war für die Löwen Frankfurt gegen Riessersee unterdessen nicht zu denken.

Der EC Bad Nauheim hat das Hessen-Derby gegen die Kassel Huskies am Sonntag gewonnen. Obwohl Marco Müller und Manuel Klinge die Schlittenhunde im ersten Drittel mit 2:0 in Front schossen, ging das Spiel mit 5:3 an Bad Nauheim. Cody Sylvester (2), Mike McNamee, Noureddine Bettahar und Daniel Stiefenhofer trafen für die Roten Teufel. Kassels Lukas Koziol gelang nur noch das 3:5.

Von der ersten Saisonniederlage erholt haben sich die Löwen Frankfurt. Beim SC Riessersee setzten sich die Hessen dank einer Temleistung mit 8:2 durch. Acht verschiedene Löwen durften sich in die Torschützenliste eintragen.

